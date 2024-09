Henri Squire - Spätzünder mit dem Potenzial zum Topspieler

Besondere Bedingungen also auch für Henri Squire, der erstmals im Team dabei ist. Im chinesischen Zuhai bestreitet die deutsche Davis-Cup-Mannschaft die Gruppenphase des diesjährigen Wettbewerbs.

"Das hat eine Riesen-Bedeutung für mich. Ich freue mich total, dabei zu sein", sagt Squire dem WDR nach dem ersten Trainingstag vor Ort. Die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann eröffnet am kommenden Dienstag die Gruppe mit dem Spiel gegen die Slowakei. Zwei Tage später trifft das DTB-Team dann auf Chile, bevor es am Samstag zur Partie gegen die USA antritt.

Mehr Euphorie als Druck

Der gebürtige Duisburger Squire ist der Rookie in diesem Team. Dass er in China mit dabei ist, hat er wohl vor allem den Absagen von Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer zu verdanken. Aber so ist es häufig im Sport: Wenn Spieler ausfallen, müssen andere in die Bresche springen und ihre Chance nutzen.

"Ich bereite mich so vor, dass ich spielen kann. Ob es so kommt, entscheidet der Chef" , sagt Squire mit einem Lachen. Aber: "Ich verbinde das alles nicht so sehr mit Druck, sondern mit Euphorie. Das Spielen im Team gibt mir neue Energie."

Squire ist jetzt mittendrin. Vor ein paar Jahren hätte das wohl kaum jemand gedacht, vielleicht noch nicht einmal er selbst. Denn Squire ist im Profitennis eher ein Spätzünder. Jetzt, mit 23 Jahren, macht er sich so langsam einen Namen auf dem professionellen Tennis-Circuit.