Bochumer Boxer Kabayel legt EM-Titel nieder

Der 31-Jährige habe sich durch seinen jüngsten Erfolg "in die Top 5 oder 6 der Welt geboxt" , für weitere Top-Fights sei Kabayel "nichts anderes übrig" geblieben, als den EM-Titel abzugeben. Kabayel (24 Siege aus 24 Kämpfen) hatte am 23. Dezember in Riad den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen K.o. besiegt und sich für einen möglichen WM-Fight in Stellung gebracht.

Der Bochumer hatte den EM-Titel erst im März des Vorjahres im Duell mit dem Kroaten Agron Smakici zurückgewonnen, nachdem Kabayel den Gürtel der European Boxing Union (EBU) zuvor bereits einmal niedergelegt hatte.