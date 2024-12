Beachvolleyball: EM 2025 im Düsseldorfer Rochusclub

Drei Jahre nach den europäischen Titelkämpfen in München feiert die CEV EuroBeachVolley 2025 ihr Comeback in Deutschland. Vom 30. Juli bis 3. August 2025 kämpft das Who-is-Who der europäischen Beach-Volleyball-Szene um die EM-Titel.

Mission Titelverteidigung für Müller/Tillmann

32 Top-Duos pro Geschlecht sind bei der Beach-EM am Start. Für das Duo Svenja Müller (ETV Hamburg) und Cinja Tillmann (DJK TuSA 06 Düsseldorf) geht es in die Mission "Titelverteidigung im eigenen Land". " Weil es so nah an meinem zuhause ist, werden Familie und Freude vorbeikommen. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich schon riesig auf die Heim-EM ", so Tillmann in Hinblick auf die die Titelkämpfe im Rheinland.

Auch die Olympiazweiten und Vize-Europameister Nils Ehlers und Clemens Wickler (beide ETV Hamburg) wollen am 3. August den Pokal in die Höhe recken.

Stadtdirektor Hintzsche: " Perfect match "

Der Club im Nordosten der Stadt hat viel Erfahrung in Sachen Großveranstaltungen. " Wer an den Rochusclub denkt, der erinnert sich an großes Tennis beim World Team Cup ", sagt Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Nun erlebe der Rochusclub mit der Europameisterschaft im Beach-Volleyball ein ganz anderes sportliches Großereignis, und die Entscheidung für diesen Spielort sei ein "P erfect match ". " Wir dürfen uns auf packende Spiele und eine einzigartige Atmosphäre auf einer der schönsten Anlagen in unserer Stadt freuen ", so Hintzsche.

