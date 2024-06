Die Soesterin, die für den SSC Berlin startete, absolvierte den Sprint am Samstag in 11,04 Sekunden und ließ Alexandra Burghardt (Burghausen) vor Lisa Marie Kwayie (Berlin/beide 11,26) hinter sich. "Das war jetzt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr wichtig, anständig zu performen" , sagte die frühere Doppel-Europameisterin Lückenkemper am ARD-Mikrofon mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris.