Denn sie hat ihre Fußverletzung nach eigenen Worten komplett auskuriert, wie sie in einem am Montag (25.03.2024) veröffentlichten Interview der "Mediengruppe Münchner Merkur tz" erklärte. Klosterhalfen gewann zuletzt einen Straßenlauf über zehn Kilometer in Spanien, zuvor war sie bei ihrem ersten Wettkampf nach langer Rennpause bei einem Halbmarathon in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorzeitig ausgestiegen.

Im vorigen Jahr war Klosterhalfen wegen Fußbeschwerden kurzfristig nicht bei den deutschen Meisterschaften angetreten und dann auch nicht bei den Weltmeisterschaften in Budapest dabei.