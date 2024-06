Die 27-Jährige sagte am Mittwoch (26.06.2024) ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Braunschweig ab. Die nationalen Titelkämpfe hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) als letzte Chance für die Olympia-Qualifikation angesetzt. Gemessen daran finden die Olympischen Spiele in einem Monat ohne die deutsche Rekordhalterin über 5.000 und 10.000 Meter statt.

Viruserkrankung kostet Klosterhalfen viel Kraft

"Ich habe bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben und alles dafür getan, die Chance für die DM und gleichzeitig die Olympia-Norm aufrechtzuerhalten" , sagte Klosterhalfen laut Mitteilung ihres Vereins TSV Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch.

Aber sie sei nach ihrer Erkrankung noch nicht wieder so weit, wie sie es sich gewünscht hätte. Das Virus habe sie mehr mitgenommen als gedacht, sagte sie. Wegen der Erkrankung hatte sie als Titelverteidigerin für die Europameisterschaften Anfang Juni in Rom absagen müssen.