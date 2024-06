Mehrkampf in Ratingen: Youngster Steinforth und Sprengel siegen

Der 22 Jahre alte Steinforth (Halle/Saale) steigerte seine Zehnkampf-Bestleistung um mehr als 200 Punkte auf 8.287. U20-Europameisterin Sprengel (Steinlach-Zollern) setzte sich im Siebenkampf nach dem vorzeitigen Aus der früheren Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer mit 6.260 Punkten durch.

Steinforth setzte sich vor Felix Wolter (Gräfelfing/8.226) durch. EM-Starter Tim Nowak (Ulm) und der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) beendeten den Wettbewerb nicht.

Steinforth hat viel vor

" Für mich ist Ratingen der Saisonhöhepunkt. Ich bin vor zwei Wochen 22 Jahre alt geworden ", sagte Steinforth, der wie der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer in den USA studiert: " Noch kommen die Olympischen Spiele zu früh für mich. Aber in zwei Jahren will ich mein volles Potenzial zeigen. "

Die 20 Jahre alte Sprengel hatte knapp die Nase gegenüber der Irin Kate O'Connor (6.244) vorne. Schäfer, die mit einem schwachen Weitsprung in den Tag gestartet war, trat zum abschließenden 800-m-Rennen nicht mehr an.

Quelle: sid