Klosterhalfen bei Osterlauf in Paderborn

Stand: 28.03.2024, 08:57 Uhr

Prominenter Gast beim Osterlauf in Paderborn: Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Bayer Leverkusen) geht am Samstag beim ältesten deutschen Straßenrennen über 10 Kilometer an den Start.