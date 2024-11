Nun konnte das Team seit dem letzten Punktspiel in Balingen (26:26) 13 Tage lang regenieren und neue Kräfte für die kommenden schweren Aufgaben sammeln. Bereits am Sonntag (18.30 Uhr) steht in der Liga das Spitzenspiel gegen den Dritten ASV Hamm-Westfalen an.

BHC-Sieg in Gummersbach liegt noch nicht lange zurück

Gunnarsson nimmt die Underdog-Rolle gerne an, sagt aber: " Wir brauchen in Gummersbach unseren besten Tag, müssen über eine gute Abwehr ins Tempospiel kommen. Dann schauen wir mal, was möglich ist. "

Immerhin konnten die Bergischen in der vergangenen Saison einen Bann brechen. Seit März 2019 hatte der Klub kein Spiel mehr gegen den VfL gewonnen. Im September 2023 gelang das dem BHC jedoch am fünften Spieltag mit einem 33:27 in Gummersbach.

Damals holten die Bergischen mit dem Auswärtssieg die ersten Saisonzähler, was am Ende aber keinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten sollte und mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga endete.

Test im August ging an den VfL

Zuletzt standen sich die beiden Teams Anfang August in Wuppertal zu einem Testspiel gegenüber. Da war der VfL mit einem 36:32 seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Gummersbacher gehen dennoch mit Respekt an die Aufgabe und wollen den Nachbarn nicht unterschätzen. " Der BHC ist eine starke Mannschaft, es wird also nicht einfach ", warnt Linksaußen Tilen Kodrin auf der Homepage des VfL.

Quelle: red