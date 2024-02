Und das beflügelte den Gummersbach. Vor allem in der Defensive zog der VfL noch einmal an. Tibor Ivanišević zeigte starke Paraden im VfL-Tor und in der Offensive krönte Óskarsson einen 6:1-Lauf zur 25:21-Führung für Gummersbach. Julian Köster sorgte dann mit seinem Treffer zum 27:22 für die bis dahin höchtse Gummersbacher Führung (50.).

Gummersbach gibt Führung aus der Hand

Die Entscheidung? Nein. Denn wie schon in der ersten Halbzeit lief in der Schlussphase bei den Gummersbachern nicht mehr viel zusammen. So kamen die Leipziger Schritt für Schritt heran. Miloš Vujović hätte dem VfL per Siebenmeter Luft verschaffen können, vergab jedoch. So kam es wie es kommen musste: 30 Sekunden vor dem Ende traf Liepzigs Matěj Klíma zum 29:29.

VfL-Coach Guðjón Sigurðsson nahm nochmal eine Auszeit. Und dann kam der große Auftritt von Julian Köster. Der Nationalspieler nahm sich zehn Sekunden vor Schluss ein Herz, ließ seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung stehen und drehte dann den Ball flach an Ebner vorbei ins Tor. Den letzten Wurf hatte Leipzig, doch Kristjánsson warf den Ball Zentimeter am Gummersbacher Tor vorbei und der VfL Gummersbach durfte einen knappen 30:29-Sieg bejubeln.

Weiter geht es für den VfL bereits am Freitag (20 Uhr) mit einem NRW-Duell beim TBV Lemgo Lippe. Leipzig empfängt am 29. Februar (19 Uhr) den Bergischen HC.

Quelle: lt