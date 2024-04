Der BHC unterlag am Sonntag in eigener Halle mit 27:30 (14:16) und hat damit nun schon fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Mit einem Sieg hätten die Bergischen mit Eisnach nach Punkten gleichziehen, stattdessen gab es die zwölfte Niederlage in Serie.

Eloy Morante Maldonado war mit sieben Treffern bester Werfer des BHC, Noah Beyer steuerte sechs Tore bei. Überragender Mann der Partie war aber Eisenachs Manuel Zehnder mit zwölf Treffern. Neun davon kamen von der Siebenmeterlinie, was bereits den Hauptgrund für die Niederlage des BHC beschreibt.