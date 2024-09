Lemgo siegt souverän gegen das neue Schlusslicht

Gegen die HSG Wetzlar waren die Ostwestfalen am Donnerstag von Beginn an tonangebend und setzten sich letztlich verdient mit 28:25 (16:10) durch. Während Lemgo dadurch in der Tabelle zunächst an das Führungsquintett heranrückte, ist die weiterhin punktlose HSG nun neues Schlusslicht.