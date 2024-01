Nach Houtepen-Ausfall: Battermann verstärkt TBV-Rückraum

Der TBV Lemgo hat auf die schwere Verletzung seines Rückraumspielers Thomas Houtepen reagiert. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wechselt Ben-Connar Battermann mit sofortiger Wirkung vom THW Kiel zum Tabellenzwölften. Der gebürtige Lemgoer verstärkt das Team von Trainer Florian Kehrmann bis zum Saisonende.

Battermann freut sich auf die neue Herausforderung: " Ich sehe in Lemgo optimale Voraussetzungen für meine weitere Entwicklung und wollte diese große Chance unbedingt nutzen ", so der 19-Jährige. " Der TBV ist in meinen Augen einer super Adresse für junge Spieler und hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, Talente auf das nächste Level zu heben. "

Und auch Kehrmann ist glücklich über die schnelle Lösung: " Connar ist ein großes Talent im linken Rückraum, verfügt über ein starkes Eins-gegen-Eins und über einen sehr guten Wurf ." Der Coach freute sich zudem darüber, dass man die entstandene Lücke " mit der Verpflichtung eines waschechten Lemgoers " füllen konnte.

Houtepen fehlt die restliche Saison

Houtepen war beim EM-Spiel der Niederlande gegen Dänemark (27:39) nach einem Tor ohne Fremdeinwirkung unglücklich aufgekommen. Dabei erlitt der 21-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes und fällt für den Rest der Saison aus.