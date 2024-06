Lizenzstreit: BHC hat Klage angekündigt

Hoffnung auf den Klassenverbleib gibt es für die Bergischen trotz des sportlichen Abstiegs noch. Der Klub hatte vor dem letzten Spieltag angekündigt, mit Blick auf den Lizenzstreit um den HSV Hamburg eine Schiedsklage gegen die Handball-Bundesliga (HBL) einzureichen. Mit der Schiedsklage gegen die HBL wolle der BHC eine "statutenkonforme Lizenzierung" herbeiführen, hieß es.

Ein Schiedsgericht hatte dem HSV am Donnerstag die Spielberechtigung für die Saison 2024/25 gewährt. Allerdings müssen die Norddeutschen bis zum 5. Juni eine Sicherheitsleistung in unbekannter Höhe erbringen. Zuvor war die Lizenz nicht erteilt worden, da der Nachweis über die Schließung einer Finanzlücke zu spät erbracht worden war. Durch die fehlende Lizenz hätte es in dieser Saison nur einen Absteiger gegeben, der BHC wäre als Vorletzter nicht abgestiegen.