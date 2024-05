BHC kämpft - und trifft in letzter Sekunde

Zu Beginn war die Partie ausgeglichen. BHC-Torhüter Christopher Rudeck zeigte in den ersten Minuten gleich vier zum Teil überragende Paraden. Lindberg bescherte den Füchsen von der Siebenmeterlinie eine Drei-Tore-Führung (7:10/19. Minute), doch mit einem 3:0-Lauf glich der BHC durch die Treffer von Tomas Babak, Beyer und Aron Seesing wieder aus. Anschließend drehte Berlin auf, führte mit vier Toren - und wieder kämpfte sich der BHC mit viel Geschwindigkeit heran. Mit der Halbzeitsirene verkürzte das Team den Rückstand auf ein Tor (15:16).

In der zweiten Hälfte gingen die Bergischen mit einem 4:0-Lauf mit 19:17 in Führung (36.). Beyer hatte bei einem Siebenmeter die Möglichkeit zur Drei-Tore-Führung, sein Wurf klatschte an die Latte. Wenige Minuten später sorgte Frederik Ladefoged (41.) für die 21:18-Führung des BHC - erwies seinem Team aber einen Bärendienst, als er kurz darauf nach einem groben Foul die Rote Karte sah (42.).

Dramatische Schlussphase in Berlin

Berlin zog das Tempo wieder an, Lindberg (49.) glich zum 23:23 aus. Doch der BHC stemmte sich gegen die Niederlage: Mads Kjeldgaard Andersen, Eloy Morante Maldonado und Beyer sorgten mit drei Toren in Folge für eine 27:24-Führung (51.) der Gäste. Es wurde dramatisch: Lukas Stutzke sah beim Stand von 27:26 für den BHC nach einem Foul in der 57. Minute die zweite Rote Karte für die Löwen. Den folgenden Siebenmeter setzte Lindberg an die Latte, doch die Bergischen verloren den Ball und Gidsel glich mit einem Wurf auf das leere Tor zum 27:27 aus.

Babak brachte den BHC mit einem glücklichen Innenpfosten-Treffer wieder in Front, Mijajlo Marsenic glich 75 Sekunden vor Spielende aus. Bei noch 31 Sekunden auf der Uhr bewies Babak Nerven aus Stahl, zog durch und legte den Ball überlegt unten ins Eck. Die Füchse schafften wieder den Ausgleich, die Bergischen spielten hektisch nach vorn - und Maldonado drückte die Kugel vier Sekunden vor Schluss zum 30:29 über die Linie.

HSV Hamburg muss Lizenzauflagen erfüllen

Vor der Partie hatten sich die Augen der BHC-Verantwortlichen auf den Lizenzstreit um den HSV Hamburg gerichtet. Hätte Hamburg keine Lizenz erhalten, hätte es nur einen Bundesliga-Absteiger gegeben und der BHC wäre als Tabellen-Vorletzter gerettet gewesen.