Nachdem der VfL Gummersbach bereits am 2. Oktober des vergangenen Jahres im Rahmen der zweiten Runde des DHB-Pokals in der Oberfrankenhalle Bayreuth auf den HC Erlangen traf, führt der 23. Spieltag der Bundesliga den VfL erneut zum HCE, diesmal in die Nürnberger Arena.

Drittes Duell mit Erlangen

Der HCE konnte in den letzten neun Begegnungen keinen Sieg erzielen und sinnt auf Punkte, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. "Das Spiel gegen Erlangen wird ein hartes und physisches Spiel. Es ist wichtig, dass wir von Beginn an zu einhundert Prozent da sind", erklärt VfL-Abwehrbollwerk Tom Kiesler vor der Begegnung.

Während sich die Oberbergischen im DHB-Pokal-Auswärtsspiel Anfang Oktober erst nach einer spannenden Schlussviertelstunde einen knappen 28:27-Sieg sicherten, folgte im Bundesliga-Duell in der Gummersbacher Halle im Dezember eine weitgehend überlegene Vorstellung der Mannschaft von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson zu einem 28:24- Heimerfolg.