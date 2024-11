Zu Beginn der zweiten Halbzeit zog der BHC die Zügel in der Verteidigung wieder an. In der Offensive setzten die Gäste auf Einzelaktionen. M'Bengue schloss einen 3:0-Lauf des BHC zum 18:18 ab (36.).

Obling lässt BHC verzweifeln

Das war so etwas wie der Hallo-Wach-Effekt für den VfL Gummersbach. Defensiv ließ Obling die Gäste vom BHC verzweifeln, offensiv kehrte das Wurfglück zurück. Ein 6:1-Lauf brachte die 24:19-Führung für den Bundesligsten und zwang BHC-Trainer Gunnarsson zur nächsten Auszeit. (46.).

Gebracht hat sie wenig. Der BHC fand offensiv weiter nicht ins Spiel. 15 Minuten lang blieb der Zweitligist ohne Treffer, ehe M'Bengue auf 20:25 aus BHC-Sicht verkürzte und auch das 21:25 nachlegte (51.).

Weiter ließ Gummersbach den BHC aber nicht mehr herankommen. Auch, weil Miro Schluroff offensiv das Heft in die Hand nahm und die Führung des VfL konstant bei fünf Toren hielt. Knapp fünf Minuten vor Schluss packte Obling wieder zu und bediente im Schnellangriff Tilen Kodrin, der zum 28:22 traf - davon erholte sich der BHC nicht mehr.

VfL empfängt Kiel

Für die Gummersbach steht nun ein Spitzenspiel an. Am 22. November (20 Uhr) empfängt der VfL in der Handball-Bundesliga den THW Kiel. Der BHC ist bereits am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) wieder gefordert und empfängt Verfolger ASV Hamm-Westfalen.