Gummersbach kassiert Pleite in Magdeburg

Der VfL Gummersbach hat am Mittwoch beim 28:37 (15:21) beim Deutschen Meister SC Magdeburg eine deutliche Niederlage kassiert und damit das Vorrücken auf Platz sechs der Handball-Bundesliga verpasst. Für das Team aus dem Bergischen Land war es die zweite Liga-Niederlage in Folge. Insbesondere in Halbzeit eins war Gummersbach unterlegen, gegen Ende merkte man dem VfL die Frustration an.

Lange Behandlungspause zu Beginn

Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da verhaarte die Halle schon in Schockstarre. Oscar Bergendahl vom SCM lag sichtlich benommen am Boden und musste lange behandelt werden. Der Magdeburger wurde mit einer Trage vom Feld gefahren. Nach der Unterbrechung gestaltete sich die Startphase ausgeglichen.