Schalke verspricht in Brief an Mitglieder Besserung

Beim 3:5 am Samstag in Düsseldorf hatten viele Gäste-Fans das Stadion vorzeitig verlassen und das Team nicht mehr unterstützt.

Schalke am Freitag gegen Osabrück

"Wir wissen um den Ernst der Lage. Uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind", hieß es am Montag in dem Sonder-Mitgliederbrief. Für das nächste wichtige Spiel gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück sei die Erwartungshaltung an die Mannschaft klar kommuniziert: "Volle Konzentration, totale Leidenschaft und drei Punkte für Königsblau".