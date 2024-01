Hoffnung auf eine Aufholjagd - was ist für Schalke noch möglich?

Die Hinrunde

Bereits früh in der Saison musste Trainer Thomas Reis seinen Hut nehmen. Neben ausbleibenden Ergebnissen führten wohl auch Unstimmigkeiten mit der Mannschaft zur Trennung. Es folgten zwei Niederlagen unter Interimscoach Matthias Kreutzer und ein 0:3 beim Karlsruher SC zum Einstand des neuen Coaches Karel Geraerts. Auch unter ihm ging das Auf und Ab der Schalker weiter, bis sich die Mannschaft gegen Ende etwas zu stabilisieren schien.

Viel Arbeit wartet auf Geraerts vor allem im defensiven Bereich. 35 Gegentore fing sich sein Team in der Hinrunde - nur Kaiserslautern und Osnabrück kassierten noch mehr. Hoffnung macht, dass Geraerts dieses Problem offenbar erkannt hat und von seiner bevorzugten Dreier- auf eine Viererkette umstellte. So schaffte es Schalke in zwei der drei letzten Spiele vor der Winterpause eine weiße Weste zu wahren.

Die Vorbereitung