Trainingsauftakt in der 2. Liga: Aufstiegskampf trifft auf Abstiegsangst

Vor allem aufgrund der sportlichen Situation ist es aktuell ruhig in Düsseldorf. Mit dieser Ruhe und viel Selbstbewusstsein startet Düsseldorf am Dienstag (02.01.2024) in einem gewohnten Umfeld in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Seit 2018 - mit Corona-Unterbrechung in der Saison 2020/21 - verbringt die Fortuna ihr Trainingslager im spanischen Marbella. Mit dabei, Neu-Stürmer Christoph Daferner, dessen Verpflichtung die Fortuna am Dienstag bekannt gab.