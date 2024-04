Schalke-Trainer Karel Geraerts wandelt auf einem schmalen Grat

Über die genauen Gründe für die Degradierung Drexlers zur U23 sagte der Belgier nichts. Nur so viel: "Für mich ist die Gruppe das Wichtigste. Das ist der einzige Weg, um die Situation zu lösen. Eine Suspendierung ist immer die letzte Option. " Wie lange die Verbannung Drexlers andauern wird? "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt ", so der Coach.

Schlaflose Nächte

Mit dieser Entscheidung sollte offenbar wieder eine vernünftige Balance zwischen Spielern und Trainer hergestellt werden. Scheinbar gibt es seit längerer Zeit in diesem gegenseitigen Verhältnis massive Störungen, was nicht zuletzt auch die vorangegangene Suspendierung von Timo Baumgartl bereits erahnen ließ.

Das Problem: Geraets betont zwar stets, dass sein Fokus auf den kommenden Gegner, den 1. FC Nürnberg (Samstag, ab 20.30 Uhr im Live-Ticker), gerichtet ist. Allerdings lenken derartige Handlungen oft vom eigentlichen Kern ab.