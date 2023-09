Schalke 04: Erleichterung im Niemandsland

Drittschlechteste Abwehr

Die Einstellung der Schalker Profis stimmte indes bisher in so gut wie allen sechs Partien in dieser Saison. Allerdings ist der Ertrag dafür eher überschaubar. Mit sieben Punkten (zwei Siege, ein Remis) ist das Mittelfeld-Niemandsland der 2. Liga die bittere Realität - und die Defizite sind unübersehbar.

Ein wesentlicher Grund für die ungenügende Punktausbeute: Mit bereits zwölf Gegentreffern in sechs Partien stellen die Schalker derzeit das drittschlechteste Team in dieser Wertung dar. Glück für den S04, dass die Offensive mit elf Treffern (zweibester Wert) bisher gut funktioniert.

Nur Kampf und Leidenschaft reichen nicht

Zudem sind die spielerischen Mängel gegen eher defensiv eingestellte Gegner - Ausnahme Magdeburg - ein wesentlicher Knackpunkt. Neben einer von Reis vorgegebenen taktisch eher passiven Herangehensweise gibt es enorm viel Verbesserungspotenzial. In nahezu allen weiteren statistischen Erhebungen in der laufenden Saison (Passquote, Ballbesitz, Gewonnene Zweikämpfe, Laufdistanz, Intensive Läufe) befindet sich die Schalker Mannschaft momentan jeweils im Mittelfeld der Liga.

Von einem Spitzenteam ist der S04 in der 2. Liga - bis auf das Tore erzielen - weit entfernt. Nur mit Kampf und Leidenschaft werden die Schalker ihre (Aufstiegs-) Ziele nicht erreichen. Es besteht noch in zu vielen Bereichen viel Raum für Verbesserungen für Reis und seine Spieler.