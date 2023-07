Schalkes Defensive - löchrig wie ein Schweizer Käse

Naive Schalker Herangehensweise

Die Schalker haben zu einem Spektakel beigetragen, dass sie so sicher nicht gewollt haben. Weil sie geradezu naiv den offenen Schlagabtausch gegen die spielstarken Hamburger angenommen haben, anstatt in erster Linie das eigene Tor zu schützen. Diese missglückte Herangehensweise brachte allerdings neben der Leistung von Torhüter Müller auch weitere positive Erkenntnisse für Trainer Reis und die Anhänger der Königsblauen.

Schalkes Assan Ouédraogo feiert seinen Treffer zum 1:1 gegen den Hamburger SV

In Assan Ouédraogo scheint es ein echtes neues Juwel in Reihen des S04 zu geben. Ouédraogo trug sich mit 17 Jahren und 80 Tagen als jüngster Profi-Spieler von Schalke seit Einführung der Bundesliga in die Klub-Historie ein. Und ist damit jüngster Torschütze der Königsblauen.

Aber vor allem die coole Art und Weise, wie sich der Youngster in der aufgeheizten Atmosphäre des Hamburger Stadions präsentierte, dürfte Hoffnung auf bessere Schalker Zeiten geben. "Da sieht man, was für eine Qualität dieser Junge hat" , sagte Reis.

Pleite in Hamburg aufarbeiten

Und wer dachte, dass Angreifer Simon Terodde mit seinen mittlerweile 35 Jahren etwas an seiner Torgefahr in der 2. Liga verloren hat, der sah sich getäuscht. Der Neu-Kapitän der Schalker wirkte frisch und engagiert wie eh und je - und traf. Die Erkenntnis: Die erste Sturmreihe scheint den Anforderungen gewachsen zu sein. Sollte Ouédraogo im Laufe der Saison in ein völlig normales Formtief fallen, steht in Sebastian Polter eine weitere erfahrene Offensivkraft bereit.

Dennoch: Die Schalker werden in der kommenden Woche noch einiges aufarbeiten und sich ernsthafte Gedanken über den Auftritt in Hamburg machen müssen. "Wir werden aus den Dingen lernen, die wir heute nicht gut gemacht haben" , sagte Reis .Dass er noch so viel Arbeit vor sich hat, hätte Reis vor Spielbeginn beim HSV wohl auch nicht gedacht.