Schalkes Mission Wiederaufstieg ist in vollem Gange

Weitere Zugänge, vor allem im Defensivbereich, werden dringend und täglich erwartet, auch weil sich Innenverteidiger Leo Greiml im letzten Testspiel gegen Twente Enschede (2:2) vor Saisonbeginn einen Kreuzbandriss zugezogen hat und mehrere Monate ausfallen wird. Das ist die sensible Achillesferse der Schalker. Timo Baumgartl (Eindhoven) und auch Maxim Leitsch (Mainz) sind im Gespräch.

