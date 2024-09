Schalke 04 trennt sich von Geraerts und Wilmots

Karel Geraerts

Geraerts hatte den Posten im Oktober 2023 übernommen, in der Vorsaison belegte er mit Schalke in der 2. Bundesliga den zehnten Platz. In der laufenden Spielzeit steckt S04 schon früh im Tabellenkeller. Dazu hatte jüngst ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen Geraerts und Kaderplaner Ben Manga für Aufsehen gesorgt.

Nach Angaben der Schalker ist auch Geraerts‘ Assistent Tim Smolders freigestellt worden.

Trennung von Wilmots wegen unterschiedlicher Ansichten

Marc Wilmots

Das Aus von Wilmots kam durchaus überraschender als das seines belgischen Landsmanns. "In den vergangenen Wochen mussten wir feststellen, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen" , sagte Tillmann. Eine gemeinsame Linie sei aus Sicht des Vorstands allerdings "elementar wichtig" . Bis auf Weiteres übernehme Kaderplaner Ben Manga die sportliche Verantwortung.

Der 55-jährige Wilmots hatte erst Anfang des Jahres einen langfristigen Vertrag unterschrieben, die Club-Ikone war mit großen Ambitionen als Sportdirektor bei S04 gestartet. Bei der Suche nach einem Wilmots-Nachfolger wolle man sich in den kommenden Wochen "verschiedene Profile" anschauen, sagte Tillmann.

Nur vier Punkte nach sechs Spieltagen

Vier Punkte nach sechs Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga - das ist ein neuer Negativrekord für den FC Schalke 04. Nach der 3:5 (3:1)-Niederlage in der eigenen Arena gegen Darmstadt 98, bei der die Schalker eine Drei-Tore-Führung verspielten, ist die Stimmung am Berger Feld auf dem Tiefpunkt.