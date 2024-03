Andreas Luthe kehrt ins Bochumer Tor zurück

Der 36 Jahre alte Andreas Luthe vertritt den gelbgesperrten Manuel Riemann, da der zweite Ersatztorhüter Niclas Thiede wegen eines gebrochenen Fingers operiert werden muss. "Wir haben Andi im Winter für genau so einen Fall verpflichtet. Er wird seinen Job machen, er ist enorm erfahren" , sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr).

Aus Kaiserslautern zurückgekehrt

U19-Schlussmann Hugo Rölleke rückt in den Kader auf. Luthe war Ende Januar vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zurück nach Bochum gekommen, wo er einen Vertrag bis Saisonende unterschrieb. Beim VfL hatte er sich von 2001 bis 2016 von der Jugend zu den Profis hochgearbeitet.

Luthe hatte im November 2015 bei der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig letztmals das VfL-Tor gehütet. Anschließend verlor er seinen Stammplatz an Riemann, übte daraufhin öffentliche Kritik an der Entscheidung und kehrte nicht mehr in den Bochumer Kader zurück.

Quelle: sid