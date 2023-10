Sein neuer Trainer sah sich angesichts dessen, was seine Spieler in Durchgang eins boten, bereits bei seinem Debüt zu einer lauten Ansprache genötigt: " Ich war sehr enttäuscht. Ich schreie nicht oft, aber heute habe ich es in der Halbzeit getan. ", sagte Geraerts.

Vom angepeilten Aufstieg spricht bei Schalke niemand mehr

Nach dem katastrophalen Fehlstart in die Saison und der Erkenntnis, dass man derzeit selbst gegen eine Mannschaft, bei der es selbst nicht rund läuft, chancenlos ist, spricht in Schalke niemand mehr vom einst angepeilten Aufstieg: " Wir sind mit einem anderen Anspruch gestartet, aber den müssen wir jetzt mal ad acta legen. Wir haben hier ganz andere Probleme, sieben Punkte nach zehn Spielen ", so Baumgartl.

Finden die Schalker für dieses Punkte-Problem keine Lösung, droht ihnen in der nächsten Saison ein Derby, das sie ganz sicher nie spielen wollen - eins mit der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga.