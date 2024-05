Anschlusstreffer durch abgefälschten Schuss

Und weil bislang alles so gut lief, versuchte es der Verteidiger nach 22 Minuten erneut. Sein direkter Freistoß war aber kein Problem für Keeper Luca Unbehaun. Nach einer guten halben Stunde näherte sich erstmals Verl dem gegnerischen Kasten an. Der Versuch von Lars Lokotsch aus der Drehung stellte zwar noch keine großen Probleme dar, doch der SC blieb dran. Keine drei Minuten später scheiterte Yari Otto zunächst an Jonas Kersken, der Abpraller landete bei Niclas Nadj, der den Ball aber auch nicht im Tor unterbringen konnte.

Ich gehe mit einem unfassbar guten Gefühl aus meiner Karriere raus. Arminias Toptorjäger Fabian Klos

Das erledigte stattdessen Tobias Knost in der 36. Minute. Sein Schuss landete unhaltbar abgefälscht im Tor der Bielefelder und machte die Partie zur Pause nochmal spannend.

Zweite Spielhälfte startet furios

Unmittelbar nach Wiederanpfiff drängten beide Teams auf weitere Tore. Erst blockte die Bielefelder Abwehr einen wuchtigen Schuss von Knost (50.) und hatte dann im Gegenzug großes Pech, als ein Kopfball von Mael Corboz von der Latte abprallte und der Nachschuss zur Ecke geklärt wurde (52.). Auf der anderen Seite kam Nadj ein weiteres Mal zum Abschluss, schoss aber genau in die Mitte, wo Kersken den Ball erst blockte und seine Vorderleute anschließend klärten (53.).

Nach diesem furiosen Start kehrte etwas Ruhe ein, ehe die Verler Aufholjagd in der 63. Minute eine herben Dämpfer bekam. Torge Paetow holte Thaddäus Momuluh beim Versuch, einen Konter der Arminia zu stoppen, kurz vor dem Strafraum als letzter Mann von den Beinen und kassierte dafür die Rote Karte.

Verler Gegenwehr erlahmt nach zweiter Roter Karte

Die Unterzahl hatte zunächst keine Auswirkungen auf den Verler Offensivdrang, eröffnete den Bielefeldern jedoch Räume für gefährliche Gegenstöße. Beim Versuch, einen davon schon in der Arminia-Hälfte zu stoppen, grätschte Nadj Marius Wörl von hinten in die Beine und wurde dafür ebenfalls des Feldes verwiesen (76.).

Mit zwei Spielern weniger auf dem Feld hatten die Verler den Arminen nichts mehr entgegenzusetzen.Von Oppie im Strafraum bedient ließ Wörl erst einen Verteidiger aussteigen und lupfte den Ball dann gefühlvoll über Unbehaun zum 3:1 ins Tor (82.). Es gelang den Bielefeldern allerdings nicht mehr, ihren Top-Torjäger Klos zum Abschied ein Tor aufzulegen. Ein Pfostentreffer von Christopher Lannert in der Schlussphase blieb der letzte Bielefelder Höhepunkt.

Publikum feiert Klos bei seiner Auswechslung

Fast: Der letzte blieb dann doch dem Ende einer großen Karriere vorbehalten. Klos wurde kurz vor Ende der Partie ausgewechselt, um sich den Applaus des Publikums und viele Bielefelder Umarmungen abzuholen.