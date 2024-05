Mit seinem Pfostenschuss in der 2. Minute setzte der Essener Sascha Voelcke ein erstes Ausrufezeichen.

Der Vorstoß Voelckes blieb für lange Zeit der einzige Hinweis darauf, dass RWE die höherklassige Mannschaft in diesem Revierderby war. Nachdem RWO-Kapitän Moritz Stoppelkamp einen Essener Ballverlust zu einem ersten Warnschuss Richtung Jakob Golz im "rot-weißen" Tor abgegeben hatte (18. Minute), entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe.

Keine Highlights mehr bis zur Pause

Ein lange weitgehend ereignisloses Duell. Die Oberhausener versuchten es mehrfach mit Flanken von außen, von denen keine ankam, und die Essener tauchten erstmal gar nicht mehr im Strafraum des Viertligisten auf.

Kurz vor der Pause zeigte RWE an seiner Heimspielstätte Hafenstraße wieder etwas mehr Drang nach vorne und kam durch einen weiteren Voelcke-Schuss - dieses Mal aber weit über das Tor - und einen Kopfball von Leonardo Vonic in die Arme von RWO-Schlussmann Robin Benz zumindest zu Torannäherungen. Auf der anderen Seite nahm Cottrell Ezekwem eine Hereingabe zwar schön mit der Brust an, geriet dabei aber aus der Balance und stellte Golz mit seinem Abschluss vor keine Probleme.