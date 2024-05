Euphorie sei "deplatziert" und "gar kein Begleiter von uns" , versicherte Fortuna-Trainer Daniel Thioune vor dem Showdown am Montagabend (27.05.2024) ab 20.30 Uhr in der Düsseldorfer EM-Arena.

Trotz der klaren Voraussetzungen beim entscheidenden zweiten Duell mit dem VfL Bochum gibt sich der Zweitligist betont zurückhaltend - und denkt auch etwas besorgt an das chaotische letzte Relegations-Rückspiel im eigenen Stadion zurück. "Ich hoffe, so was passiert am Montag nicht" , sagte Fortuna-Stürmer Christos Tzolis schmunzelnd, als er auf die Bilder des Bundesliga-Aufstiegs 2012 angesprochen wurde.