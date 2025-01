Martinovic kommt aus Kroatien

Dominik Martinovic indes wechselt vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica ablösefrei nach Essen. Der 27-Jährige ist in der 3. Liga kein unbeschriebenes Blatt.

Für Waldhof Mannheim, die SG Sonnenhof Großaspach und den SV Wehen Wiesbaden absolvierte er von 2018 bis 2023 141 Drittligapartien und erzielte 42 Tore. Für die SV Elversberg kam er anschließend 20mal in Liga zwei zum Einsatz (1 Tor), ehe es ihn nach Kroatien zog.

Koschinat: " Größere Variabilität "

RWE-Trainer Uwe Koschinat freut sich über den Transfer, denn Martinovic verfüge über eine brutale Geschwindigkeit und sei " geil " darauf, Tore zu schießen. " Er hat in der 3. Liga mehrfach zweistellig pro Saison getroffen. Zudem ist er sehr beweglich und flexibel, er fühlt sich in verschiedenen Spielsystemen wohl, was mir eine größere Variabilität für die Zukunft gibt ", so der Coach.

