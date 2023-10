Die Fortunen schienen auch zu wissen, was im Falle eines Rückstands zu tun ist. Sie kamen schwungvoll aus der Kabine, und nachdem Iyoha noch an der Latte gescheitert war, hatten Matthias Zimmermann und Felix Klaus mehr Glück. Sie ebneten mit ihren Toren zum 3:3 den Weg für Tanaka, der in der 63. Minute mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner avancierte und die Fortuna so auf Tabellenplatz vier schoss - lediglich zwei Punkte hinter Spitzenreiter St. Pauli

Das Stadion war voll, also mussten wir vor unseren fantastischen Fans gewinnen. Ao Tanaka, Doppeltorschütze der Fortuna, auf Sport 1

Sollte es bei den Gratisspielen der Fortuna immer so laufen wie am Samstag gegen den FCK, dürfte das Sponsoren, Fans und Mannschaft gleichermaßen recht sein. Vorausgesetzt natürlich, es bleibt beim Happy-End des Spektakels. Da gibt es angesichts des bereits angesprochenen Flaschenwurfs noch eine kleine Unsicherheit. Das Spiel wurde nach dem Wurf zwar unter-, aber eben nicht abgebrochen. Die Lauterer wollen sich die Szene trotzdem noch einmal in Ruhe anschauen und könnten noch Protest gegen die Wertung des Spiels einlegen. Dies muss laut Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) innerhalb von zwei Tagen geschehen.

Ein "Abend für die Geschichtsbücher"