Kölns Struber sucht Antworten - "Lernkurve mit Turbo pushen"

Vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC hatte es in der vergangenen Woche in Müngersdorf auf sportlicher Ebene nur ein Thema gegeben: Die mangelnde Chancenverwertung. Bei 136 abgegebenen Torschüssen hatte der 1. FC Köln vor dem 7. Spieltag 14 Treffer erzielt und stellte damit neben dem Hamburger SV die beste Offensive der 2. Bundesliga. Der HSV benötigte für seine 14 Treffer allerdings nur knapp halb so viele Versuche (70).

Köln stellt früh auf 3:0

Damion Downs

Nach dem 4:4 (4:2) am Sonntag gegen den KSC ließ die Kölner Offensive spätestens nach 15 Minuten ihre Kritiker verstummen. Damion Downs hatte nach einer Viertelstunde mit einem schönen Schlenzer vom linken Strafraumeck seinen zweiten Treffer und das 3:0 für den FC erzielt.