Kölns neue Nummer eins - Urbig auf den Spuren einer FC-Ikone

50 Zweitliga-Partien für Regensburg und Fürth

Nach einer anschließenden Leihe an den SSV Jahn Regensburg und zuletzt an Greuther Fürth, ist Urbig nach Saisonende zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Seit seinem achten Lebensjahr spielt Urbig für die Geißböcke.