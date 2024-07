1. FC Köln - Als Einheit und mit "neuem Vertrauen" gegen den HSV

Im Mittelfeld führt kein Weg an Erik Martel vorbei, auch Denis Huseinbasic und Dejan Ljubicic scheinen gesetzt. Mit Jacob Christensen hat sich eine weitere Alternative im Zentrum im jüngsten Testspiel schwer verletzt. Der Däne zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus. Im offensiven Mittelfeld könnte Luca Waldschmidt seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Lemperle und Downs bilden Sturmduo

Tim Lemperle (l.) und Damion Downs (r.)

Als Sturmduo haben sich die beiden Youngster Tim Lemperle und Damion Downs festgespielt. " Es wird ja mein erstes komplettes Jahr bei den Profis und ich wünsche mir einfach, im Laufe der Saison mein Startelf-Debüt zu feiern" , gibt sich Downs im Gespräch mit dem "Geissblog" noch verhalten.

Der 20-Jährige hat bereits in der vergangenen Saison Bundesliga-Luft geschnuppert und im Derby gegen Borussia Mönchengladbach den 3:3-Endstand erzielt. "Wenn man als FC-Spieler gegen Gladbach trifft, ist das Echo Wahnsinn. Das war unbeschreiblich. "

In der Vorbereitung hat der Deutsch-US-Amerikaner an der Seite von Lemperle überzeugt - in sieben Testspielen sechs Treffer erzielt. Und auch Lemperle zeigt sich nach einem guten Jahr in Fürth angriffslustig.

Es scheint sich in Köln eine Mannschaft gebildet zu haben, die gemeinsam das Kapitel 2. Bundesliga bestreiten will und kann. Nach dem Abstieg schallte das Wort "Ausverkauf" durch die Domstadt. Davon ist wenige Tage vor dem Start in die neue Saison nicht mehr viel zu hören. Der Optimismus ist auch durch die vielen Bekenntnisse der Spieler zum Verein zurückgekehrt.