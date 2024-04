Schalke vor Elversberg - viele Probleme aber auch eine große Chance

Dennoch warnte Trainer Karel Geraerts vor zu viel Euphorie: " Zu glauben, wir hätten unseren Job schon getan, wäre der größte Fehler, den wir machen können. Die wichtigste Phase der Saison ist noch nicht beendet ", sagte der Chefcoach vor dem nächsten wichtigen Spiel am Freitag gegen den SV Elversberg. Will man die blau-weiße Hoffnung auf ein zumindest halbwegs versöhnliches Saisonende nicht gleich wieder zerstören, sollte man gegen den Aufsteiger nachlegen - für Schalke kein leichtes Unterfangen.

Auswärtsschwäche und Personalprobleme

Das größte Problem: Das Duell mit Elversberg findet auswärts statt. Mit nur acht Punkten hat Schalke auf fremden Plätzen die schlechteste Bilanz aller Teams der 2. Bundesliga. Der letzte von ohnehin nur zwei Auswärtssiegen gelang am 10. Dezember 2023. Auch das Hinspiel gegen den Liga-Neuling macht den Knappen nur wenig Mut. Schon damals befand sich die Mannschaft von Trainer Geraerts nach zwei Siegen in Folge vermeintlich im Aufwind. Endergebnis aus Schalker Sicht: 1:2.

Und dann wäre da noch die Personalie Cedric Brunner. Der 30-Jährige war aktuell vermutlich in der besten Verfassung seit seinem Wechsel zu Königsblau, hatte entscheidenden Anteil daran, dass Schalke zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen blieb. Doch ausgerechnet jetzt, wo er sich auf der rechten Abwehrseite festgespielt hat, fällt Brunner aus. Er bekam im Spiel gegen Nürnberg einen Schlag auf den Fuß und musste in der 69. Minute raus. Ein Einsatz in Elversberg kommt für ihn zu früh, wie Geraerts bestätigte.