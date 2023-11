" Um aufgrund der aktuellen Ereignisse Druck von Mannschaft und Verband zu nehmen, habe ich mich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden ", wird Grings in einer Stellungsnahme zitiert.

SV Straelen - Beiträge nicht gezahlt?

Tecklenburg ist Bauunternehmer und Präsident des Fussballvereins SV Straelen aus dem Kreis Kleve, nicht weit von der holländischen Grenze entfernt. Unter seiner Führung soll der Club über fünf Jahre lang (2015 bis 2020) gezielt Gelder an der Sozialkasse und der Berufsgenossenschaft vorbeigeschleust haben.

Tecklenburg wird von der Staaatsanwaltschaft das "Vorenthalten von Arbeitsentgelt" in 513 Fällen vorgeworfen. Laut Recherchen der "Rheinischen Post" seien von März 2015 bis 2020 knapp 642.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge und 220.000 Euro Beiträge an die Berufsgenossenschaft vorenthalten worden sein. Es geht also um insgesamt knapp 862.000 Euro, die den Kassen entgangen sein sollen.

Über 400 Seiten Anklageschrift

Hermann Tecklenburg

Die Anklageschrift umfasst 414 Seiten. Sie ist zugestellt, die Klever Wirtschaftsstrafkammer prüft derzeit, ob das Verfahren eröffnet wird. Gegenüber der "Rheinischen Post" hat sich Tecklenburg geäußert: "In meinen Augen ist die Summe, die in der Anklageschrift genannt wird, viel zu hoch. Damit werden sich jetzt die Anwälte beschäftigen. Ich bin zuversichtlich, dass der genannte Betrag erheblich nach unten korrigiert wird."

Seit 1978 - Tecklenburg für den SV Straelen

Nachdem der SVS jahrzehntelang auf Kreisebene gespielt hatte, stieg Bauunternehmer Tecklenburg 1978 als Präsident und Sponsor ein. Tecklenburg sah ein Pokalspiel des damals in der Bezirksliga spielenden Teams gegen einen Gegner aus der Oberliga Nordrhein, das Straelen mit 1:12 verlor. Er wollte sich dafür einsetzen, dass sich solch eine Niederlage nicht wiederholt, und wollte die Straelener selbst in die Oberliga führen.

1994 stieg die Mannschaft um den späteren Bundesligatrainer Jos Luhukay in die Verbandsliga Niederrhein auf und zwei Jahre später in die Oberliga Nordrhein. Heute spielt die 1. Mannschaft nach dem letztjährigen Abstieg aus der Regionalliga wieder in der fünftklassigen Oberliga.