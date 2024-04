Ideenlose Leverkusenerinnen verlieren in Leipzig

Bayer Leverkusen hat in der Frauen-Bundesliga am Freitag (19.04.2024) beim 0:1 (0:0) gegen RB Leipzig Punkte liegen lassen und muss wohl den Traum von der Qualifikation für die Champions League begraben. Das Tor des Tages erzielte Mimmi Larsson (83.), Bayer blieb dagegen über weite Strecken der Partie zu ideenlos. Bayer bleibt damit bei 28 Punkten stehen und könnte bei einem Sieg der TSG Hoffenheim am Samstag quasi schon alle Chancen auf die Königsklasse verspielt haben.

Wenig Chancen im ersten Durchgang

Die Bayer-Frauen waren von Beginn an dominant, ließen aber in der Anfangsviertelstunde den Zug zum Tor vermissen. Erst danach kamen auch die Pässe im gefährlichen Spielfelddrittel etwas besser an. Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Loreen Bender forderten die Gäste Elfmeter. Schiedsrichterin Naemi Breier ließ aber zu Recht weiterspielen.