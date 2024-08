RWO im Derby gegen Duisburg mal wieder "echter Underdog "

Im Stadion Niederrhein wird es voll am Samstagnachmittag: Wenn es im ersten Liga-Vergleich seit 2011 zum Derby zwischen Gastgeber Rot-Weiß Oberhausen und Drittliga-Absteiger MSV Duisburg kommt, werden 14.000 Zuschauer erwartet. Rund 6.000 Karten gingen an die Zebras. Sportlich werden inzwischen kleinere Brötchen gebacken: 2011 fand die Partie noch in der 2. Liga statt (0:0), nun trifft man zwei Spielklassen tiefer aufeinander.

Perfekter MSV-Start nicht selbstverständlich

Der MSV ist perfekt in die neue Saison gestartet. Nach dem 1:0-Erfolg im Auftaktspiel beim FC Gütersloh fegten die Duisburger am letzten Wochenende Aufsteiger Türkspor Dortmund mit 5:0 vom Platz. Der MSV wurde von allen Trainern der Liga im Vorfeld als Aufstiegsfavorit genannt, selbstverständlich war solch ein Auftakt aber nicht.

Denn nach dem bitteren Abstieg aus der 3. Liga wurde der Kader komplett umgekrempelt. Mit Maximilian Braune, Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Jonas Mittelbrink blieben nur vier Spieler aus der letzten Saison, 17 Spieler wurden neu verpflichtet. Trainer Dietmar Hirsch, der in der letzten Spielzeit eine erfolgreiche Saison mit dem 1. FC Bocholt absolvierte und die Liga bestens kennt, wechselte zu den Zebras und formte - zumindest dem ersten Eindruck nach - eine schlagkräftige Einheit.