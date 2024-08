Drittliga-Absteiger Duisburg setzte sich am Samstag gegen den Aufsteiger Türkspor Dortmund mit 5:0 (3:0) durch und blieb auch im zweiten Spiel ohne Gegentor. Gerrit Wegkamp (19.) per Kopf und Patrick Sussek (31./34.) mit einem Doppelschlag brachten die Zebras bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Nach der Pause baute Jakob Bookjans (66./Handelfmeter/89.) die Führung mit seinen Toren weiter aus. Dortmunds Serdar Bingöl (86.) sah die Gelb-Rote-Karte.

Die Partie in der Duisburger Arena sahen 18.085 Zuschauer. Vor dem Spiel waren Tausende MSV-Anhänger mit einem Fanmarsch von der Innenstadt zum Stadion gezogen.