Im Berliner Olympiastadion kennt sich Robert Andrich ganz gut aus. Als Jugendspieler bei Hertha BSC war er dort öfter als Balljunge im Einsatz. Außerdem weiß er nun auch, wie es sich anfühlt, dort Titel zu holen. Erst Ende Mai gewann er durch den 1:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern mit seinem Verein Bayer 04 Leverkusen den DFB-Pokal.

"Das war sehr besonders für mich. Auch das ganze Drumherum am Olympiastadion, wo man früher Balljunge war. Das sind schon so spezielle Momente, die dann auch spezieller sind als bei anderen Spielern" , sagte er rückblickend. "Den Titel dort zu gewinnen, war auch unfassbar. Ich hab sehr viele Tickets gekauft, es war sehr viele Leute von mir da. Das sind so Erinnerungen, die man nicht kaufen kann. Natürlich gibt das einen Ansporn, dort noch einmal zu spielen."

Leverkusens Andrich ist gierig nach mehr Titeln

Dabei hatte Andrich auch schon einen konkreten Termin im Kopf: den 14. Juli. Dann findet nämlich im Olympiastadion das Finale der Fußball-Europameisterschaft statt. "Wir haben eine Gier, noch mehr Titel zu gewinnen" , sagte der 29-Jährige, der mit Bayer 04 Leverkusen nicht nur den DFB-Pokal, sondern auch die deutsche Meisterschaft gewann.

Andrich wird bei der EM voraussichtlich eine tragende Rolle spielen und als zweiter Sechser neben Rückkehrer Toni Kroos im Team von Julian Nagelsmann auflaufen. Dabei stehen gerade einmal vier A-Länderspiele in Andrichs Vita. Sein Debüt feierte er erst im vergangenen November beim 0:2 gegen Österreich, als er in der 61. Minute eingewechselt wurde. In den darauffolgenden Spielen gegen Frankreich (2:0), die Niederlande (2:1) und die Ukraine (0:0) stand Andrich aber jeweils in der Startelf.

Andrichs Profi-Karriere nahm erst spät Fahrt auf

Ein steiler Aufstieg für Andrich, der auch im Profi-Fußball erst spät so richtig auf sich aufmerksam machte. Im November 2012 stand er erstmals im Profi-Kader von Hertha BSC. Sein Profi-Debüt feierte er aber erst zweieinhalb Jahre später, am 7. Februar 2015 im Trikot von Dynamo Dresden im Drittliga-Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt.

Es folgten weitere Drittliga-Einsätze für Dresden und den SV Wehen Wiesbaden, ehe er 2018 zum 1. FC Heidenheim in die zweite Liga wechselte. Und hier nahm Andrichs Karriere Fahrt auf. Denn nach nur einem Jahr in Heidenheim kehrte Andrich nach Berlin zurück und schloss sich dem frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin an.