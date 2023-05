Wie die SGS am Montag (22.05.2023) mitteilte, werden nach Vivien Endemann und Nina Räcke auch Miriam Hils und Antonia Baaß den Verein verlassen.

Verletzungen bremsten Hils und Baaß aus

"Jeder Abgang schmerzt, das ist auch in diesem Fall so", wurde Coach Markus Högner zitiert. "Wir als Trainer-Team sowie die Spielerinnen selbst hätten sich mit Sicherheit einen besseren Rhythmus für sie gewünscht. Dieses war aufgrund von Verletzungen oftmals in der Form so nicht möglich."

Baaß (23 Jahre) stand drei Jahre bei der SGS unter Vertrag, sie war im Jahr 2020 von der Reserve des VfL Wolfsburg an die Ardelhütte gekommen. Das 19-jährige Talent Miriam Hils, seit 2021 in Essens Diensten, hat ein Stipendium in den USA bekommen.

Quelle: red