Frauen-Bundesliga: Köln und Leverkusen mit neuen Leadern, Essen mit neuer Struktur

So oder so muss sich Leverkusen in dieser Saison neu ordnen, mit einem neuen Trainer und einer neu verteilten Verantwortung auf mehreren Schultern. "Wir wollen mindestens genauso gut abschließen wie in der vergangenen Saison und im Idealfall den Abstand nach oben weiter verkürzen. Nach den vielen personellen Veränderungen kommt es darauf an, dass wir uns schnell als Team finden und eine eigene Identität erarbeiten. Wir möchten außerdem unseren jungen Spielerinnen mehr Einsatzzeiten geben" , sagt Pätzold.

Leverkusen startet am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Freiburg in die neue Saison.

Überraschungsmannschaft Essen mit Vorreiter-Rolle

Die SGS Essen hat eine überraschend starke Saison hinter sich. Mit 35 Punkten landete das Team von Markus Högner knapp vor der TSG Hoffenheim auf dem vierten Tabellenplatz und war damit die beste Mannschaft aus NRW.