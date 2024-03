Dass es beim MSV in der Frauen-Bundesliga in erster Linie gegen den Abstieg geht, ist also nicht Neues. Dass es in dieser Saison aber so schwer werden würde, war nur bedingt abzusehen. "Wir haben gefühlt eine sehr gute Sommervorbereitung gespielt" , sagte Gerstner. "Meine Einschätzung - und das war auch eine Fehleinschätzung - war: Wir sind gut. Und dann haben wir in Hoffenheim eine 9:0-Klatsche bekommen."

Keine Balance zwischen Defensive und Offensive

Zwar ist der MSV danach in keinem Spiel mehr so auseinander gefallen, zu Siegen hat es dennoch nicht gereicht. "Es war nie so, dass wir die richtige Balance hatten zwischen Defensive und Offensive. Wir mussten nach der Auftaktniederlage erst einmal den Fokus auf die Defensive legen - und das mussten wir lange tun. Dann ist natürlich mit Ball nach vorne immer schwierig. Da für Ruhe am Ball und für Entlastung zu sorgen, haben wir nicht geschafft." Die Torbilanz von 10:43 spricht eine deutliche Sprache.

Vor der Saison gab es im MSV-Kader einen großen Umbruch. Gleich 13 aktuelle Spielerinnen standen in der Vorsaison noch nicht in Duisburg auf dem Platz. Das ist beim MSV jedoch vor nahezu jeder Spielzeit so und genau das ist für Gerstner der Grund, warum es jedes Jahr gegen den Abstieg geht. "Du fängst du immer wieder bei null an. Und genau das ist der Nachteil. Der Nachteil am Frauenfußballstandort Duisburg ist, dass keine Kontinuität drin ist. Die Liga wird immer stärker und die Schere geht immer weiter auseinander."

Am Ende sei das vor allem eine finanzielle Frage: "Wenn man hört, was andere Clubs für Etats haben, ist es fast schon ein Wunder, dass wir uns dieses Jahr überhaupt noch mit den besten in Deutschland messen dürfen."

Gerstner verlässt den MSV im Sommer