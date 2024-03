Nicole Anyomi drückte eine von Verena Hanshaw an den zweiten Pfosten getretene Ecke unbedrängt aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie. Allerdings hätte der Treffer nicht zählen dürfen, denn Anyomi hatte den Ball bei dieser Aktion an den Arm bekommen, doch Schiedsrichterin Laura Duske hatte es nicht gesehen.

0:2 bereits nach vier Minuten

Nur drei Minuten später fiel bereits das zweite Tor für die Eintracht. Eine flache Hereingabe von rechts von Laura Freigang veredelte Barbara Dunst völlig freistehend aus fünf Metern zum 0:2 (4.). Auch wenn das 0:1 irregulär war, ging die Führung auch nach der kurzen Zeit bereits in Ordnung.

Frankfurt in allen Belangen überlegen

Der MSV rannte der Eintracht nur hinterher, agierte nervös und überfordert. Auch in der Folge war das Team von Trainer Thomas Gerstner in allen Belangen unterlegen, und man musste sich sorgen, dass sich hier ein Debakel für die Duisburgerinnen anbahnte.

Die Eintracht bestimmte die Partie nach Belieben, hielt sich aber mit zunehmender Spieldauer in der Offensive etwas zurück. Dennoch hatte Lara Prašnikar noch zweimal die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, scheiterte aber (16., 41.). Die Heimelf erspielte sich in den ersten 45 Minuten keine einzige gefährliche Offensivaktion.

Fürst verwandelt Ecke direkt

In der zweiten Hälfte änderte sich nichts an dem Bild. Frankfurt kontrollierte die Partie nach Belieben und hatte in der 58. Minute Pech mit einem Pfostenschuss, als Freigang nach einem tollen Steckpass von Sara Doorsoun nur knapp scheiterte.

Mit einer Chance, die eigentlich keine war, kam der MSV völlig überraschend zurück ins Spiel. Eine scharf getretene Ecke von links von Vanessa Fürst segelte über die Köpfe aller Spielerinnen und drehte sich in das rechte obere Eck des von Stina Johannes gehüteten Eintracht-Tores.

Dunst vergibt Chance zum 1:3

In das Spiel der Eintracht schlichen sich nun einige Fehler ein. Den Zuspielen fehlten nun häufig die Präzision. Dennoch blieben die Gäste das spielbestimmende Team und hatte durch Dunst die Chance zum 1:3, doch sie konnte den Ball, der nach einer Abwehr von MSV-Torfrau Mahmutovic vor ihren Füßen landete, aus vierzehn Metern halblinker Position nicht verwerten.

Duisburg stand in der Defensive nun besser, aber aus dem Spiel heraus ging offensiv weiterhin nichts. Da Frankfurt mit der spielerischen Überlegenheit ebenfalls keine Chancen mehr generierte, blieb es beim knappen aber völlig verdienten Auswärtserfolg.

Duisburg muss nun nach Leipzig

Nächster Gegner der Duisburgerinnen ist RB Leipzig. Die Partie wird am 24. März um 14 Uhr angepfiffen.