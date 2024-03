Essen gelingt Sieg gegen Tabellenschlusslicht Duisburg

Es war ein hart erkämpfter Sieg, der die ersten drei Punkte für die SGS Essen in der Frauen-Bundesliga in diesem Jahr einbrachte. Gegen den MSV Duisburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Gerstner am Freitagabend (8.3.2024) mit 4:1 (1:0) durch.

Während sich die Gastgeberinnen damit im gesicherten Mittelfeld festgesetzt haben, sind MSV-Frauen wohl nicht mehr vor dem Abstieg zu retten. Dabei präsentierten sich die nach wie vor sieglosen Gäste lange Zeit als ein Team, das auf Augenhöhe agierte.