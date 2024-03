Degen trifft die Latte

Der FC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und wäre in der vierten Minute beinahe in Führung gegangen, hätte Degen mit ihrem Kopfball nicht die Latte getroffen. Nürnberg fand daraufhin besser ins Spiel, stand hinten sicher und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne.

In der 26. Minute kam dann Kölns Janina Hechler im Strafraum in einem Zweikampf gegen Medina Dešić zu spät und erwischte bei ihrer Grätsche die Nürnbergerin. Schiedsrichterin Riem Hussein zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Lara Schmidt nahm sich der Sache an und verwandelte souverän links in Eck zur Nürnberger Führung.