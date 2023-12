Fortuna Düsseldorf muss auf Iyoha verzichten

Damit fällt der Linksaußen, der zuletzt auf den defensiven Außenbahnen eingesetzt wurde, mit Sicherheit für die letzten beiden Hinrundenpartien gegen Holstein Kiel und in Magdeburg aus.

Das Düsseldorfer Eigengewächs Iyoha stand in der laufenden Saison in 14 von 15 Partien der Rheinländer in der Startelf. Dabei erzielte er ein Tor. Außer Iyoha muss Trainer Daniel Thioune aktuell auf drei weitere verletzte Stammspieler verzichten.