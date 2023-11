Europa League: Boniface schießt Bayer in die K.o.-Runde

In der knapp 3.500 Kilometer entfernten aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kamen die Rheinländer am Donnerstagabend zu einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg und damit dem vierten Sieg im vierten Spiel in der Gruppe H.

Sollte Molde FK am Abend nicht gewinnen, steht Leverkusen sogar bereits als Gruppensieger fest und würde damit direkt ins Achtelfinale einziehen. Der Gruppenzweite muss zuvor noch in der Zwischenrunde ran. Das einzige Tor des Abends erzielte Victor Boniface in der Nachspielzeit per Handelfmeter (90.+4).